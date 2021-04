Quem já teve Covid-19 deve tomar as duas doses da vacina

Todos os pacientes que tiveram o diagnóstico positivo para a Covid-19 devem se vacinar com as duas doses da vacina, sendo a primeira dose após 30 dias a partir do início dos sintomas da Covid-19 ou da data de coleta da primeira amostra de RT-PCR positiva para Sars-CoV-2. Esta é a orientação das autoridades sanitárias federal e estadual.

A imunidade natural (provocada por doença) não possui um tempo exato de permanência, logo é preciso fazer o esquema vacinal em duas doses.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vem esclarecer em virtude de um vídeo que a médica e secretária de Saúde de Porto Seguro, Raissa Soares, orienta equivocadamente a população.

Ela diz que “quem teve Covid só deve tomar uma dose da vacina. Eu tenho visto pessoas que já tiveram Covid tomando as duas doses. Fica o alerta, que é uma recomendação, que quando as vacinas chegam pra nós, com uma orientação por escrito, como se fosse as bula das caixinhas. E a recomendação da Sesab, aqui da Bahia, tem orientado e acredito que seja uma orientação federal, é que quem já teve Covid já estimulou o sistema imunológico uma vez. Toma uma dose da vacina, não toma duas”, diz a secretária em entrevista ao jornalista Fernando Beteti.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários