Radialista Ivan Azevedo filia-se ao PP e confirma pré-candidatura a vereador em Jequié

O radialista Ivan Azevedo, comunicador da 95 FM, é um dos pré-candidatos pelo Partido Progressista, o PP. O locutor anunciou sua filiação aos amigos e colegas de profissão.

Natural de Jequié, crescido na comunidade do Jequiezinho, o radialista diz que decidiu colocar seu nome como pré-candidato a vereador por ver que a população está carente de um representante que lute para mudar a realidade do município. Em 2020, Ivan completa 27 anos como radialista, tendo passado por algumas emissoras locais. Nos últimos anos, o comunicador tem feito um trabalho assistencial apoiado por empresários da cidade e tendo como fonte de inspiração sua imensa quantidade de amigos e seguidores, nas redes sociais.

Com uma presença ativa junto à população, ouvindo suas demandas e procurando sempre ajudar, através de diversas campanhas sociais, Ivan teria recebido o convite do deputado estadual Zé Cocá e do vice-prefeito, Hassan Iossef, e decidiu que era hora de virar um agente político, colocando seu nome à disposição do partido.

“O deputado Zé Cocá me fez esse convite e eu, entendendo que posso ajudar mais a cidade que eu tanto amo, aceitei. Usando a minha experiência de radialista e convivendo com o povo, a gente escuta muitas reclamações, muitas são as demandas que a nossa gente tem. Sempre que posso, procuro ajudar as pessoas e, acredito, que como representante dessa parte da sociedade, dos mais humildes, eu posso dar minha parcela de contribuição para mudar essa realidade.”, destacou o radialista Ivan Azevedo, que deverá fazer um comunicado oficial usando as suas redes sociais.

