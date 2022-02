Recém-formados no Senai ganham estímulo para empreender e buscar novas colocações no mercado de trabalho

Para Railda Silva e Danilo Ferreira, o ano começa agora. Eles estão entre os alunos que acabaram de concluir os cursos de Panificação e Elementos de Máquinas, respectivamente, no Senai Maracás. Com novos conhecimentos e certificado na mão, o próximo passo é apostar no empreendedorismo e buscar colocação em novos postos de trabalho.

“Participar do curso para mim foi uma experiência incrível. O aprendizado que eu adquiri vou levar para minha vida inteira. Já estou me organizando para receber encomendas e fazer kits para vender”, revela Railda Silva, que agora se sente apta para dar início ao próprio negócio. “A partir desse curso, vou conseguir conquistar minha independência financeira”, completa.

Já Danilo Ferreira está animado com a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da própria região. “Esse curso é de grande importância na nossa comunidade, que era carente de capacitação na área industrial. Sou recém-formado como técnico em eletromecânica e agora foi possível aumentar ainda mais o meu conhecimento e enriquecer minha carreira”, comemora.

Inaugurado em junho de 2021, a unidade local do Senai é fruto da parceria com a Prefeitura Municipal de Maracás e a Largo Vanádio de Maracás. Neste momento, as instituições estão ajustando os últimos detalhes da programação de novos cursos para este ano, que devem lançados ainda este mês.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários