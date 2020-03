Recém nascido é encontrado em terreno Baldio e polícia tenta identificar a Mãe

Agentes da Polícia Civil em Ilhéus estão em buscas de pistas de uma mulher que abandonou um recém-nascido num terreno baldio, no Loteamento Novo Horizonte, no bairro Nossa Senhora da Vitória. O bebê (sexo masculino) foi encontrado por moradores no final da tarde de segunda-feira (9).

De acordo com a polícia, o bebê ainda estava com a placenta. O recém-nascido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Maternidade Santa Helena. O bebê pesa 2,7 quilos e não apresenta complicações de saúde. informações e foto reprodução: Blog Pimenta

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários