LUTO: Recém Nascido Jequieense não aguenta e morre em Salvador

É com muita tristeza, que tomamos conhecimento do falecimento do pequeno Eduardo. Ele foi transferido em uma UTI aérea para a capital do estado onde foi operado e estava internado. Segundo informações de familiares, o pequeno Dudu, tinha feito a cirurgia no coração e os médicos aguardavam uma recuperação da criança. A cirurgia ocorreu tudo bem, mas o recém nascido estava em estado grave. Segundo relatos da mãe da criança, os médicos fizeram de tudo para salvar a vida do pequeno Dudu. A criança nasceu no último dia 06 se agosto na Santa Casa em Jequié, e foi diagnosticado com um problema congênito no coração. Desde então, foi feito uma mobilização nas redes sociais, para uma regulação médica para a criança, o que ocorreu. Mas infelizmente, ontem por volta das 23:00hs, Eduardo não aguentou e morreu. A equipe do Blog Jequié Urgente, deixa aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos do anjo Eduardo Acácio.

