Recém Nascido Jequieense consegue transferência e já está na capital do estado para cirurgia

Em contato com familiares do recém nascido Eduardo Acácio, na manhã de hoje (10), fomos informados que a regulação já estava disponível, mas que estava dependendo apenas de uma UTI aérea para levar a criança para Salvador. Na tarde de hoje (10), por volta das 14:30hs, o avião pousou no Terminal Aeroviário de Jequié e embarcou o pequeno Eduardo, para realização da sua cirurgia.

Eduardo, nasceu no último dia (06), e foi diagnosticado com um problema no seu coração. O caso mobilizou as redes sociais e nossa redação entrevistou a mãe Stéfane Santos, que estava desesperada. As orações não param, para que Eduardo, siga firme e forte até a realização da cirurgia.

