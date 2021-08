Recém Nascido Jequieense precisa de regulação médica para realizar cirurgia no coração com urgência

Nossa equipe de reportagem foi ao encontro dos pais do recém nascido, Eduardo Costa, que nasceu no último dia 06 na Santa Casa, em Jequié. A criança nasceu com um problema congênito no coração e precisa com urgência de uma regulação médica, para um hospital em Salvador ou Feira de Santana, para realizar a cirurgia e corrigir o problema. A mãe da criança, Stéfane Santos, esta desesperada e apreensiva, seu filho está lutando para sobreviver e cada minuto é importante. Ela faz um apelo desesperado para que seja feita logo a cirurgia, que só pode ser feita em uma UTI neonatal. Apelamos aqui, para que as autoridades competentes, ajudem a salvar a vida dessa criança. ASSISTA AQUI

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários