Reclamações sobre operadoras e outros serviços também crescem na internet

Site que recolhe reclamações registra picos para Claro, Vivo, TIM e Oi! Nos EUA, há queixas sobre Amazon Web Services, Google, T-Mobile, e AT&T.

Logo após a instabilidade do WhatsApp, Instagram e Facebook, reclamações sobre operadoras de telefonia e internet começaram a crescer. No Brasil, o site Downdetector, que reúne queixas sobre serviços, registrou picos para Claro, Vivo, TIM e Oi por volta das 13h30. Compartilhe esta notícia no Telegram

É comum que as reclamações cresçam logo que alguma rede popular sai do ar: pessoas comentaram no Twitter que pensavam que o problema estava na internet, e não nos aplicativos. Mas a rede está registrando também queixas de pessoas sobre o 4G de algumas operadoras.

A equipe da Robotic Software – empresa de tecnologia Jequieense responsável pela parte técnica do nosso blog, nos explicou que por causa das integrações entre o Facebook e outros serviços, é comum que com uma falha global dessa dimensão, outros serviços importantes sejam afetados.







