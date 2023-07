Recuperação de estradas na região de Monte Branco e Barraquinha na zona rural de Jequié continuam

Em continuidade aos serviços de melhoria da malha viária, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, avança com o trabalho de recuperação das estradas vicinais do município. As intervenções chegam a novas comunidades rurais para melhorar a acessibilidade dos moradores e auxiliar no escoamento da produção agrícola. As equipes estão atuando na região da Barraquinha e Boa Vista, localidades do distrito de Monte Branco, e nas proximidades do povoado de Porto Alegre, limite entre o município de Jequié e Maracás.

As obras de recuperação das estradas rurais são realizadas em várias frentes e inclui a realização do patrolamento, encascalhamento, drenagem e compactação do solo, serviços que vão devolver a trafegabilidade e garantir mais segurança aos usuários. Informações e Foto: SECOM/PMJ

