Rede SAC para serviços nesta Quinta – Feira (31), e só retornará próximo dia (04).

A rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) entrará em ‘recesso’ na próxima quinta-feira (31) e só retomará suas atividades na segunda-feira (4). Os atendimentos da Rede SAC estão acontecendo integralmente por agendamento através do site www.sacdigital.ba.gov.br ou no aplicativo SAC Digital. Além do agendamento, o SAC está atendendo a diversos cuidados recomendados pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

