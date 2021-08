Rede Sustentabilidade inicia processo de filiação em Jequié e Região

Sob a Direção do seu presidente, Dr. Silvano Almeida o partido REDE Sustentabilidade inicia processo de filiação e expansão da legenda em Jequié e Região. Uma das novas integrantes do partido, a empreendedora Luciana Almeida revelou ter ficado encantada com o projeto apresentado pelo Dr. Silvano Almeida, que visa a construção de uma nova filosofia política, para que a nossa Jequié possa ganhar ainda mais notoriedade no cenário estadual, bem como toda nossa região.

