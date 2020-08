Refletores estão apagados na quadra de esportes do Inocoop

Moradores e jovens que praticam esportes na quadra poliesportiva do Bairro do Inocoop em Jequié, nos enviaram uma fotografia onde mostra alguns refletores com as luzes apagadas. Segundo informações, já há alguns meses vem ocorrendo esse problema, atrapalhando assim a prática de esporte por parte de jovens e adultos daquele bairro. Foto: Leito Jequié Urgente

