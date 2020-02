Reforma da Unidade Básica de Saúde de Campo Largo está em fase de conclusão

Na manhã desta quinta-feira, 27, foi realizada uma visita técnica do secretário municipal de Saúde, Vítor Lavinsky, representando o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, nas obras de reforma da Unidade Básica de Saúde do povoado de Campo Largo, no distrito de Florestal, com o objetivo de avaliar o andamento dos trabalhos para a entrega do equipamento à comunidade. Estiveram presentes, a diretora da Assistência à Saúde, Ana Cicília Fonseca; a coordenadora do Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Zona Rural, (PACS/ZR), Barbara Cristiane Pessoa; a equipe técnica da Unidade Executora Local (UEL), da Secretaria de Infraestrutura, responsável pela fiscalização das obras, e moradores da comunidade.

Serão oferecidos os serviços de enfermagem, hiperdia, pré-natal, crescimento e desenvolvimento da criança, preventivo, vacinas, atendimento médico e odontológico, por meio por meio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Zona Rural, o PACS/ZR, contando com uma enfermeira, duas odontólogas, dois médicos e três agentes comunitários.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários