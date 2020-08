Reinaugura Unidade Básica de Saúde do distrito de Barra Avenida em Jequié

A Unidade Básica de Saúde Manoel Rodrigues dos Santos, localizada no distrito de Barra Avenida, a cerca de 35 quilômetros da sede do município, há muito tempo não oferecia um ambiente adequado para a realização de atendimentos e procedimentos de saúde à população. Com o intuito de transformar esta realidade e, assim, garantir um atendimento pleno para os moradores da comunidade, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, requalificou e reinaugurou nesta quinta-feira, 13, o equipamento público de Saúde. Em tempos de pandemia e como forma de evitar aglomeração, a solenidade contou com público reduzido.

Construído por volta dos anos de 1970, esta reforma era aguardada há muitos anos. O local teve seu espaço alterado com a adição de novas dependências, entre eles, a copa, depósito de material de limpeza (DML) e a sala para os Agentes Comunitários de Saúde, onde serão realizadas atividades educativas. As requalificações das Unidades de Saúde fazem parte do projeto de reformas e ampliações dos equipamentos de Saúde que a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, vem executando, sendo esta a sétima Unidade Básica de Saúde, da Zona Rural, que já foi completamente reestruturada e entregue à população. Informações e Foto: SECOM/PMJ

