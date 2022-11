Reinauguração do Museu Histórico de Jequié acontece nesta sexta-feira (04)

Depois de ser cancelada a reinauguração do Museu Histórico de Jequié, que seria no último dia 25 de Outubro, foi remarcado para esta sexta-feira (04), às 19:30Hs. No ato de entrega do Museu Histórico de Jequié, será apresentado uma projeção mapeada sobre episódios da história do município. O prefeito de Jequié, Zenildo Brandão, estará no evento que contará também com a apresentação do Grupo Musical Novíssimos Baianos.