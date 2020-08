Reinaugurada a sala do comandante no 19º Batalhão da Polícia Militar em Jequié

Reinaugurada na manhã do ultimo dia (11), na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar em Jequié, a sala do comandante em homenagem ao Cel PM RR Ivo Silva Santos, fundador da unidade operacional. A solenidade contou com a presença do homenageado, Cel PM RR Ivo, do Promotor de Justiça Dr. Maurício Cavalcante, representantes do 8°GBM, PRE e CIPE Central, oficiais e praças da unidade.

Na oportunidade o Ten Cel PM Itamar Gondim homenageou a Sgt PM Roseane, primeira mulher policial militar do 19°Batalhão, em alusão à comemoração aos 30 anos do ingresso da mulher na PMBA. Informações e Fotos: ASCOM – 19° BPM

