Repasse federal para municípios começa a ser pago próximo dia 1º. Jequié receberá mais de 14 Milhões de Reais

O repasse de uma parte dos R$ 23 bilhões da União para Municípios contornarem os efeitos do novo coronavírus pode ocorrer nos próximos 15 dias. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020 foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira, (27), de maio, e publicado como Lei 173/2020 no Diário Oficial da União (DOU). Segundo a equipe do Ministério da Economia, para o repasse do recurso, será necessária a publicação de Medida Provisória (MP) para liberar crédito extraordinário e viabilizar transferência, além de ajustes e procedimentos entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil.

Veja o valor total para prefeituras da região, segundo estimativa da Confederação Nacional dos Municípios:

Aiquara R$ 402.155,37

Barra do Rocha R$ 516.850,16

Dário Meira R$ 968.754,84

Gongogi R$ 644.751,12

Ipiaú R$ 4.149.364,22

Itagibá R$ 1.318.718,66

Ibirataia R$ 1.385.020,93

Itagi R$ 1.117.188,71

Jitaúna R$ 1.010.001,55

Jequié R$ 14.107.639,36

Ubatã R$ 2.445.404,96

Na semana passada, a CNM se reuniu com o Ministério da Economia e os governadores estiveram com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Em acordo, ficou definido que, como contrapartida, não haveria reajuste aos servidores públicos até dezembro de 2021.

