Representando o prefeito de Jequié Zé Cocá, Hassan participa de inaugurações em Jaguaquara

Cumprindo agenda institucional no município de Jaguaquara, o secretário de Governo, Hassan Iossef representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá, participou, nesta segunda-feira, (14), dos eventos de inauguração da Escola Eraldo Tinoco de Melo, da Escola Terrabrás e da entrega das obras da Academia da Saúde Popular. Iniciadas pelo ex-prefeito Giuliano Martinelli, as obras tiveram continuidade na atual gestão e foram concluídas pela prefeita Edione Agostinone, e passarão a contemplar os moradores do Distrito do Entroncamento de Jaguaquara e os residentes na sede do município.

Com o apoio de Zé Cocá, que é presidente da UPB, Hassan, tem construído pontes com os órgãos públicos estaduais e federais, tendo como objetivo auxiliar na solução das demandas dos municípios do Vale do Jiquiriçá e do Médio Rio das Contas. Em Jaguaquara, Hassan acompanhou a prefeita Edione durante os eventos desta segunda, juntamente com o vice-prefeito Nei Cabeludo; o secretário de Educação, Valdir Santos; a ex-secretária de Educação, Juliana Santiago; os vereadores Nei Filho; Alex Novaes; Edenilso Luiz, o Caneço; Dr Elio Boa Sorte; Gilmar Fonseca; Cristiane Pinheiro; Julival do Breguesso; Valdenor Bode da Saúde; Marinalva Santana, a “Tia Nalva”; Antonio Barbosa, o “Tonhão”; o ex-vereador, Lindoval Muniz; e a diretora, Vilmara Araújo.

“Mais um grande passo para o desenvolvimento do Vale do Jiquiriçá e para o fortalecimento das políticas públicas destinadas ao atendimento das demandas da população de Jaguaquara e, para nós, é um orgulho imenso poder fazer parte desta história. Edione tem feito uma grande gestão, tem buscado solucionar as demandas, que tem sido potencializadas pela crise sanitária e econômico que estamos atravessando, mas que tem mostrado uma enorme determinação e coragem para vencer. Parabéns, Edione, Parabéns Jaguaquara e Deus abençoe!”, comentou o secretário de Governo de Jequié, Hassan Iossef.

