RESPEITÁVEL PÚBLICO!!! O CIRCO MUAMBA ESTÁ EM JEQUIÉ. ASSISTA

Um final de semana diferente de muita Cultura em Jequié. Mauro e Luiza é um casal de artistas que viajam o Brasil em uma KOMBI, Levando alegria e o espetáculo circense. Neste final de semana eles vão está em Jequié, com o circo itinerante. Participe. Nesta sexta-feira (25), o Circo Muamba vai está na Praça Rui Barbosa às 19:00Hs, Com uma programação independente, amanhã sábado, tem oficina de circo às 15 horas, no Centro de Cultura ACM, ( Inscrições no SESC), Domingo às 16 horas no Alto da Prefeitura, com uma apresentação oferecida pelo SESC. Leve seus filhos e participe. Programação gratuita, com contribuição no chapéu dos artistas.

