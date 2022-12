RESPOSTA RÁPIDA: CIPE-CENTRAL Prende acusados de terem matado taxista na cidade de Maracás

José Antônio da Graça Saraiva foi encontrado morto na manhã do dia 08/12/2022. A Polícia Civil junto com o Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico verificando que a vítima foi morta por espancamento após ter sido amarrada. Seus bens, um automóvel e um aparelho celular, foram subtraídos durante o crime. Investigações foram iniciadas.

Na manhã do dia 09/12/2022 a Polícia Militar (CIPE Central), na cidade de Jequié, logrou êxito na captura de E.S.R. e G.R.O.J., por estarem na posse de uma motocicleta com restrição de furto/roubo.

Durante diligência complementar os policias militares conseguiram localizar o automóvel Ford/KA pertencente a José Antônio, indicando assim que os dois homens poderiam ter relação com o latrocínio ocorrido na cidade de Maracás.

Conduzidos ao plantão da Delegacia Territorial de Jequié, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de receptação em relação à posse da referida motocicleta.

Durante interrogatório um dos conduzidos confessou ter praticado o latrocínio, indicando o outro como comparsa, todavia este negou responder pergunta relacionada ao aludido crime.

A Delegacia Territorial de Maracás durante investigação obteve elementos informativos de vídeo de um dos autores circulando a região do ponto de táxi que José Antônio trabalhava, bem como testemunho de colega taxista que viu o momento que um dos autores entrou no automóvel da vítima, fornecendo as características. Reunindo esses dados aos da condução feita pela Polícia Militar, com os interrogatórios de E.S.R. e G.R.O.J. realizados no plantão da Delegacia Territorial de Jequié, a Polícia Civil, através da Delegacia de Maracás, representou pela prisão preventiva dos dois autores ao plantão do Poder Judiciário na noite de ontem, 09/12/2022, medida cautelar concedida. As prisões preventivas dos dois criminosos serão cumpridas na manhã de hoje, 10/12/2022, transferindo-os ao Conjunto Penal de Jequié. Informações: DT da cidade de Maracás

Comentários no Facebook:

Comentários