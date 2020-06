Restaurante Popular de Jequié: O retrato do abandono e da falta de zelo pelo bem público

O Restaurante Popular de Jequié foi inaugurado no dia 10 de Setembro de 2008, com a promessa de alimentar milhares de pessoas com preços populares, e pouco mais de 12 anos depois não passa de um local abandonado, cheio de mato nas suas dependências, mostrando o zelo pelo bem e o dinheiro público. O mesmo Restaurante Popular já passou por duas outras reformas, uma que começou em 2012 e só terminou dois anos depois em 2014 e outra reforma no ano de 2015, onde em Janeiro foi reinaugurado pela então prefeita Tânia Britto. Até que ano passado em 2019, Engenheiros da atual gestão identificaram problemas na estrutura e foi anunciada mais uma reforma que começaria no último dia 13 de janeiro do ano corrente. Mas, o que observamos na data de hoje (04), foi um local abandonado com muito mato, sujeira e mostrando que realmente os nossos representantes não se importam muito com os que precisam se alimentar bem e pagar um preço popular. O mínimo que o povo espera, é que, já que não “deu”, para começar a tão esperada reforma, que pelo menos, limpem o local, fazendo uma capina e não deixando o local com um “AR” de abandono. Nessa época de pandemia com certeza o restaurante popular de Jequié, seria uma ótima opção para milhares de pessoas que estão passando dificuldade financeira. Fotos: Jequié Urgente

