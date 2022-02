Restos mortais é encontrado no Rio de Contas em Jequié

Na tarde desta terça-feira (08), o Departamento de Polícia Técnica de Jequié, foi acionado para ir até uma fazenda na região do assentamento, logo após o Mandacaru. A denuncia dava conta de que os restos mortais de um corpo humano, estaria as margens do Rio de Contas. Ao chegar ao local, a equipe do DPT, juntamente com uma equipe do 8° GBM constataram a veracidade da denúncia. Os restos mortais estava parcialmente enterrado pela areia e com galhos de árvores levados pela correnteza. Os restos mortais foi encaminhado para o IML de Jequié, onde só um exame de DNA irá apontar de quem é a vítima. Segundo informações “extra oficiais”, um jovem encontra-se desaparecido, desde a cheia do Rio de Contas nas últimas chuvas, onde a vítima teria pulado no Rio e acabou desaparecendo.

