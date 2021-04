Retomada vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 hoje em Jequié. Hoje vacina idosos com idade de 61 anos

Depois de ficar dois dias sem vacinar a população por falta de novas doses, a secretaria de saúde do município de Jequié, retoma hoje a vacinação para pessoas com idade igual ou superior a 61 anos. A vacinação continua sendo feita nos locais habituais de sempre, que é no centro de vacinação contra a Covid-19, na Avenida Cesar Borges, no sistema drive thrur, em frente ao Terminal Aeroviário e em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru.

