Reunião de alinhamento de ações de prevenção do 8°GBM com ACIJ e CDL é realizada em Jequié

Na manhã de ontem (28), o comandante do 8° Grupamento de Bombeiros Miitar, Tenente Coronel Faneli, juntamente com a equipe do Setor de Atividades Técnicas da unidade, reuniram-se com o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié – ACIJ, Sr. Hugo Alexandre Moura, com o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jequié – CDL, o Sr. Antõnio Trifino Junior, com o Sr. Cássio Castro Moura, Diretor Tesoreiro da ACIJ, o Sr. Walmir Pereira Santos, Executivo Comercial da ACIJ e o Sr. José Robberto dos Santos, Sindicato dos Contadores para o tratar sobre a Prevenção contra Incêndio e Pânico das edificações comerciais e industriais do município de Jequié.

Na oportunidade, o Comandante ressaltou a necessidade da cultura prevencionista, por meio da regularização das edificações, principalmente do comércio e indústrias, a fim de mitigar possíveis danos a vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. Dentre os assuntos abordados, ficou alinhado a realização de um evento em parceria com a CDL e ACIJ, para esclarecimentos e orientações quanto aos procedimentos para regularização das empresas, conforme a Lei Contra Incêndio e Pânico do Estado da Bahia. Informações e Foto: ASCOM/8ª GBM

