Reunião marca eleição e posse da nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Foi realizado na manhã de ontem (30), na sede da Associação de Surdos Centro Educacional Especializado de Jequié (ASCEEJE), no bairro São Luís, a reunião para eleição e posse da nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMDEF, que é formado por representantes da sociedade civil, entidades representativas, pessoas com deficiência e de representantes do governo municipal. O COMDEF é um espaço de participação democrática, que realiza ações como o acompanhamento, monitoramento, avaliação e a fiscalização das políticas destinadas à pessoa com deficiência, por meio da articulação e diálogo com as demais instâncias de controle social e os gestores da administração pública direta e indireta.

A nova mesa diretora do COMDEF, eleita para o biênio 2021-2023, é composta por catorze conselheiros e catorze suplentes, sendo o presidente, Joselito dos Santos Souza, da Associação Paradesportiva do Interior da Bahia (APIB); a vice-presidente, Luzinete Maria dos Santos, Associação Jequieense de Cegos (AJECE); a secretaria executiva da entidade, Elaine Cristina de Souza Brito, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social.

