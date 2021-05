Ribeirinhos da Barragem de Pedra denunciam pesca predatória feita por pessoas de outros municípios em Jequié

Pessoas de outros municípios estariam vindo para a cidade de Jequié, e praticando pesca predatória no Lago da Barragem de Pedra em Jequié. Segundo informações, os “pescadores”, São da cidade de Brumado e estariam vindo para Jequié, trazendo freezer, redes e ficam acampados as margens da Barragem por vários dias. Os moradores informaram que são dezenas de pessoas que ficam pescando com redes e sem controle algum de tamanho de peixe para captura. Os pescadores acampam na região do espinho, Santa Rita e Porto Alegre.

As pessoas que tiram o seu sustento da Barragem de Pedra, pedem a instituição competente, que fiscalize essas pessoas, para evitar a matança desordenada de peixes.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários