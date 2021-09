Ribeirinhos do Lago da Barragem de Pedra continuam denunciando a pesca predatória em Jequié

Não é de agora, que alguns moradores denunciam a pesca predatória no Lago da Barragem de Pedra em Jequié. Pessoas estão jogando redes com mais de 1.000 ( mil), metros nas águas da Barragem, e pegando peixes sem nem um critério. Nas redes sociais, está circulando um vídeo, onde dois homens aparecem fazendo a pesca de arpão, e mostram centenas de peixes de várias espécie, onde tem peixes muito pequenos. A pesca no Lago da Barragem da Pedra, em Jequié, não é proibida. Mas, também não tem nem um tipo de fiscalização e controle, para evitar que seja feita pesca predatória de peixes. Os ribeirinhos, pedem que seja feito algo, para evitar está situação, e que até as pessoas que praticam esse tipo de pesca, se sensibilizem e não peguem peixes muito pequenos.

