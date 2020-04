Rio Transborda e deixa centenas de famílias desabrigadas em Dário Meira. Veja Fotos

Fortes chuvas, na noite de sábado (10), fizeram o Riacho do Meio transbordar, provocando uma inundação no município baiano de Dario Meira, localizado na região do Médio Rio de Contas.

De acordo com informações do superintendente da Defesa Civil do Estado (Sudec), Paulo Sérgio Luz, a água invadiu cerca de 500 imóveis e provocou a perda de móveis, eletrodomésticos, colchões, roupas e alimentos dos moradores. ”Muitas famílias estão desalojadas e desabrigadas, assistência social e defesa civil municipal estão fazendo o levantamento”, informou Paulo Luz, acrescentando que além do apoio do apoio estadual, também está sendo acionada a Defesa Civil Nacional para o envio de ajuda humanitária.

Diante da situação, ele informou que a prefeitura municipal irá decretar situação de emergência. Segundo o superintendente, o governo estadual está enviando colchões e cestas básicas, enquanto a Secretaria de Infraestrutura da Bahia disponibilizaram máquinas, caçambas e carros pipas para lavar as ruas e residências. ”O governador Rui Costa está em contato permanentemente com o prefeito de Dario Meira e está determinando essa ajuda dos órgãos estaduais”, afirmou Paulo Luz. As informações são do site Bahia Notícias

