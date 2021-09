Ronda Maria da Penha/19⁰ BPM vai promover a campanha “Juntos Somos Mais Fortes”

A Ronda Maria da Penha/19⁰ BPM vai promover, durante todo o mês de outubro, a campanha “Juntos Somos Mais Fortes”, realizando várias ações de sensibilização em prol da prevenção e diagnóstico precoce. E para iniciar bem a Campanha, será realizada no dia 01 de outubro, na sede da Ronda, em parceria com a AATAE e a ADCB, a nossa I Feira Multidisciplinar de Saúde, com foco no exame clínico das mamas.

Na feira terá diversos serviços, destinados a toda família (homens, mulheres e crianças), com os seguintes profissionais:

– Clínico Geral

– Neuropsicopedagogo

– Pediatra

– Odontólogo

– Naturopata

– Fisioterapeuta

– Enfermeiro

– Educador físico

– Psicólogo

– Terapeuta holístico

– Nutricionista

– Assistente social

– Massoterapeuta

– Podólogo

– Advogado

– Departamento de beleza (unhas, cabelos e sombrancelhas)

– Atendimento da equipe da Ronda com atividades de orientação sobre prevenção e atendimento a mulheres vítimas de violência e a rede de apoio municipal.

