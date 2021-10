Ronda Maria da Penha apresenta projeto Cine Ronda alusiva ao OUTUBRO ROSA em Jequié

Na manhã de ontem (15), no auditório da Ronda Maria da Penha/19⁰ BPM, foi realizada uma sessão especial do Projeto Cine Ronda, desta vez alusiva ao OUTUBRO ROSA, e destinada exclusivamente a mulheres pacientes oncológicas do Projeto “Uma rosa por uma, uma rosa por todas”, com a exibição do filme “Felicidade por um fio”.

“O que aconteceu com o seu cabelo?”. Esse questionamento é capaz de corromper a autoestima não só da publicitária fictícia, Violet Jones, protagonista do filme ‘Felicidade Por Um Fio’, mas de milhares de mulheres vítimas de câncer em toda parte do mundo. Ao longo da trama, a mulher, assim como algumas pacientes oncológicas, acaba descobrindo que não precisa de longos fios para ser uma mulher cheia de autoestima e empoderada.

Ao término da sessão, a Psicóloga Helen Côrtes, promoveu uma reflexão sobre questões como empoderamento, autoaceitação, autoestima, amor próprio, autocuidado e promoção de saúde. Todas as participantes foram homenageadas com a exibição de um vídeo com imagens de um ensaio fotográfico produzido pelo Projeto, do qual haviam participado dias antes. Em um momento emocionante, uma delas, de forma surpreendente e inesperada, abdicou do uso da peruca, simbolizando sua autoaceitação, até então distante, diante da queda dos cabelos em face do tratamento oncológico.

