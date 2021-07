Ronda Maria da Penha apresentou o “Cine Ronda”, projeto voltado para vítimas de violência doméstica em Jequié

O 19⁰ BPM, através da Ronda Maria da Penha, iniciou mais um projeto voltado para mulheres vítimas de violência doméstica. Foi realizada, no auditório da sede da ORMP, a primeira sessão do CINE RONDA, com a exibição do filme “Resgate do coração”, e com direito a pipoca e refrigerante. Ao término, a psicóloga Helen Côrtes promoveu um momento de discussão acerca da importância da luta contra as diversas formas de violência.

A ação será realizada mensalmente e os filmes apresentados serão ilustrativos da realidade das mulheres em contextos de violência; e serão convertidos em ferramenta didática ampliadora de debates e reflexões sobre questões de gênero, empoderamento e promoção de saúde em contexto de violência contra a mulher. O projeto compreende as dimensões da prevenção, da assistência e da garantia de direitos às mulheres, visando provocar mudanças culturais e sociais.

