Ronda Maria da Penha atende dezenas de famílias em Jequié com mais um sopão solidário

Na tarde de ontem (06), teve o Sopão Solidário, atendendo a pedidos da comunidade, foi realizado no Residencial Parque do Sol, no bairro Jequiezinho. Foram distribuídos 150 l (cento e cinquenta litros) de sopa, 200(duzentos) pães e 40 (quarenta) pacotes de biscoitos.

A ação desenvolvida, semanalmente, pela Ronda Maria da Penha/19º BPM, conta com a parceria e o empenho do Instituto Amor em ação e do Projeto Todos nós, e contempla famílias em condição de fragilidade sócio-econômica.

Mais do que proporcionar uma refeição saborosa e rica em nutrientes, estamos enchendo as vidas dessas pessoas de muito amor, e envolvendo a comunidade em ações de cidadania e solidariedade. A satisfação e o sentimento de gratidão são visíveis nos semblantes dos moradores, que agradecem sempre a iniciativa, com muitos sorrisos e recompensas generosas, expressas através de carinho.

Parceiros e voluntários são fundamentais. A comunidade está convidada a participar dessa ação, podendo contribuir com doações de alimentos, como massa, legumes, temperos, pães e biscoitos.

Junte-se a nós! Seja solidário!

