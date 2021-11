Ronda Maria da Penha celebra Dia Internacional de luta contra a violência a Mulher, com Mutirão de acolhimento.

Nesta quinta-feira (25/11), Dia Internacional de luta contra a violência a Mulher, a Ronda Maria da Penha/19⁰ BPM, em parceria com o Núcleo de Atendimento a Mulher- NAM, realizou no Centro da cidade de Jequié, um MUTIRÃO DE ACOLHIMENTO. As equipes realizaram panfletagem em frente às agências bancárias, e blitz educativa na Rua da Itália, tendo como objetivo a conscientização para a importância da denúncia.

Em stand montado no local, foram ofertadas assistências psicológica, jurídica e social para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além da exposição de varal de camisas com frases comuns entre vítimas, como: “Foi só uma vez”, “Eu irritei ele”, “Ele vai parar”, “Foi a última vez”, manchadas com a cor vermelha, simbolizando o sangue deixado por essas mulheres, com o intuito de causar um grande impacto visual, levando à reflexão.

Ao longo do dia, nosso efetivo efetuou acolhimentos de mulheres com Medidas Proteção de Urgência deferidas pela Justiça, e encaminhamentos de casos aos Órgãos competentes da rede de enfrentamento a violência doméstica da cidade. A falta de informação e o medo de estar sozinha, estão entre as principais barreiras para que as mulheres vítimas de violência não busquem ajuda. O acolhimento é o primeiro passo do processo da cura do ciclo da violência. É a diferença que salva!

