Ronda Maria da Penha completa 2 anos de atuação em Jequié

Na noite de ontem (23), foi realizado, no Salão de Eventos do Restaurante Golden, o Culto Ecumênico em ação de graças pelos 2 anos de atuação da Operação Ronda Maria da Penha/19⁰ BPM. Em uma noite de muita emoção, os convidados foram acolhidos ao som do violinista Caio Costa, seguido pelo ciclo de pregações, iniciado pelo Padre Sandoval Dias de Jesus, do Convento Passionista de Jequié, seguido da Pastora Caroline Santos Santana, da Igreja Evangélica Nova Esperança, e finalizado pela Defensora Pública, Sheila Daniela, representante do Centro Espírita Bezerra de Menezes.



Como símbolos de reconhecimento e gratidão, pelos excelentes serviços prestados, sobretudo, no tocante ao enfrentamento à violência contra a mulher, algumas personalidades foram contempladas com o Título de “Defensoras de Marias”, sendo elas, Sra Grazziele Quaresma, Delegada Titular da DEAM/Jequié, Sra Jaqueline Macedo , Presidenta da ADCB,

Sra Célia de Jesus, Coordenadora da AATAE, Sra Moana Meira, Vereadora, e Sra Isabela Gonçalves Santos, Presidente da Comissão de Defesa da Mulher (OAB/BA). Como também, àqueles que contribuem para o engrandecimento da Ronda Maria da Penha, tornando possíveis os nossos projetos e anseios, foram homenageados os “Amigos da Ronda”, bem representados pelo Sr. Hassan Yossef, ex- secretário de Governo, Sra Patrícia Miranda, Secretária de Desenvolvimento Social e a empreendedora, Sra Andreia Gouveia.



Justa homenagem foi também conferida às nossas assistidas, com apresentação da cantora Brenda Louise, a todo o efetivo da ORPM, e aos Cmts, Ten Cel PM Itamar Gondim Bandeira, responsável pela implantação da ORMP na cidade de Jequié, à época Cmt do 19º BPM, bem como, ao Sr. Ten Cel PM Reinaldo Souza dos Santos, atual Cmt do 19º BPM, ambos por suas perspicácia e total dedicação às demandas necessárias ao êxito e consolidação da Ronda em nosso Município. O evento foi encerrado pelo Sr Maj PM Francisco, representando o Comando da Unidade, com a confraternização, ao término, em coffee break ao som do cantor Nil Talles.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários