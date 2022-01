Ronda Maria da Penha distribui cestas básicas para mulheres assistidas em Jequié

Uma semana de muita solidariedade para famílias cadastradas no PROJETO POR ELAS que tem fortalecido mulheres vítimas de violência, levando, além de segurança, esperança e amor, em forma de alimentos. A Ronda María da Penha/19°BPM promoveu, no período de 19 a 21/01, a distribuição de mais 40 (quarenta) cestas básicas, entregues, durante as visitas de fiscalização de Medidas Protetivas de Urgência – MPU. As famílias contempladas foram selecionadas ante o grau de vulnerabilidade social.

A missão não para! Continuamos com as campanhas de arrecadação de donativos que têm sido distribuídos para famílias necessitadas, e grupos vulneráveis, em toda cidade. Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos em dar. ( Madre Teresa de Calcutá)

