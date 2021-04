Ronda Maria da Penha distribuiu Ovos de Páscoa para a comunidade em Jequié

Os tempos exigem de nós distanciamento físico, mas não emocional. Ao contrário! A quarentena despertou em muitos, sentimentos silenciados, como a solidariedade e a empatia entre os povos.

Na Páscoa não poderia ser diferente, mesmo com as dificuldades nesse período de proliferação do COVID-19, o 19°BPM se mobilizou em prol da arrecadação de chocolates que, desde do último dia 30/03, foram distribuídos para crianças filhas de mulheres vítimas de violência doméstica assistidas pela Ronda Maria da Penha, além de crianças que vivem em vulnerabilidade social, em diversos bairros periféricos da cidade.

No último sábado (03/04) , a campanha foi encerrada nas comunidades da Vila Vitória, Eldorado e Água Branca. Ao todo, foram distribuídos 306 itens, dentre caixas de chocolate, ovos da páscoa, doces e personalizados.

A Páscoa nos sugere renascer em posturas, valores, esperança e amor. Deste modo, mais do que adoçar a Páscoa dessas crianças, em um momento de tantas dificuldades, a ação buscou contribuir na formação de cidadãos conscientes, solidários e fraternos, através do exemplo.

Que esses sentimentos nos impulsionem a agir a favor da superação das desigualdades, e renovem em nós a esperança em um mundo melhor, onde todos sejam respeitados.

