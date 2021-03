Ronda Maria da Penha faz ação educativa na feira livre em Jequié

As feiras livres da cidade de Jequié vão receber, neste mês de março, ações de orientações sobre violência contra a mulher. A iniciativa faz parte do projeto “Bate-papo na Feira”, como parte da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

A campanha teve início neste sábado (06/03), no Centro de Abastecimento Vicente Grilo – CAVIG, e no próximo domingo (14/03) será realizada na feirinha do Joaquim Romão, sempre das 8 às 12 horas.

Na ação, as pessoas são abordadas por uma equipe de Policiais Militares da Ronda Maria da Penha/19°BPM, com informações quanto ao ciclo e as diversas formas de violência contra as mulheres, além de como as vítimas devem procurar ajuda e efetuar a denúncia, através dos diversos Órgãos que compõem a Rede de enfrentamento. Recebem também, panfletos para que repliquem tais informações junto à amigos e familiares.

A campanha visa o empoderamento através da informação, para que a Mulher possa enfrentar e superar o quadro violento, além de receber instruções para a garantia de seus direitos. E é, também, um convite à reflexão e conscientização de toda a sociedade para o fim da violência contra a mulher.

