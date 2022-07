Ronda Maria da Penha iniciam em Jequié o projeto “Saúde na infância, a Ronda Abraça”

Policiais da Operação Ronda Maria da Penha do 19⁰ Batalhão da Polícia Militar (BPM) iniciaram , em Jequié, o Projeto “Saúde na infância, a Ronda Abraça”. A ação é voltada para atender gratuitamente filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, assistidas pela unidade.

Vinte crianças com idades entre 0 e 16 anos foram beneficiadas em uma consulta com a médica Kayonara França, em uma sala na sede da ORMP, instalada na Avenida Otávio Mangabeira, KM 3, no bairro de Mandacaru. Os meninos e meninas desfrutaram ainda de um momento lúdico com os PMs, com brincadeiras, contação de histórias e oficina de pintura.

“As mães receberam essa ação de forma muito positiva, já que será mais uma ferramenta de promoção de saúde, ofertada de forma gratuita, com atendimentos na sede policial, mensalmente e por uma profissional bem conceituada. Já nesse primeiro encontro, elas receberam as guias para a realização de exames de rotina e vão ter o retorno no próximo mês”, acrescentou a comandante da unidade, tenente Patrícia de Oliveira.

Os próximos atendimentos ocorrerão mediante o agendamento feito durante as visitas periódicas da ORMP. A pediatra realizará a avaliação do crescimento e o desenvolvimento das crianças, assim como esclarecerá dúvidas e orientará as mães sobre cuidados necessários em cada fase, alimentação, vacinação, saúde bucal e higiene. A expectativa é atuar na prevenção e tratamento de doenças infantis como gripes, resfriados e verminoses. Informa e Foto: Ascom /SSP/BA Márcia Santana

