Ronda Maria da Penha lança o projeto ” Cantinho Literário”, em Jequié

Ntarde desta quarta-feira ( 17/02), na sede da Ronda Maria da Penha/19° BPM, deu-se início ao Projeto Cantinho Literário, em um momento lúdico com contação de história, personagem infantil, brincadeiras, distribuição de lanche e doces. O evento contou com a participação de 18 (dezoito) crianças, dentre as quais, filhos de mulheres assistidas pela Ronda, e crianças do Abrigo infantil Malvina Costa.

Trata-se de um “cantinho” infantil personalizado, com uma Gelateca que oferece gratuitamente gibis, livros infantis, didáticos e literários à disposição para o público passar o tempo no local, ou ler em casa e devolver o exemplar assim que concluir a leitura.

O espaço ficará aberto à visitação de segunda a sexta-feira das 9 às 17h e, além disso, receberá visitas previamente agendadas, de grupos de crianças que poderão participar de momentos lúdicos e divertidos.

O Cantinho Literário é uma provocação social construtiva sobre valores como troca, doação, integração entre pessoas e cuidado com o bem público. Os objetivos são incentivar a leitura de forma gratuita e espontânea, principalmente para crianças em situação de vulnerabilidade social, e compartilhar conhecimento com quem tem menos oportunidades de acesso à educação.

