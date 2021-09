Ronda Maria da Penha promove mais um “Cantinho Literário Itinerante”, em Jequié

Na tarde de ontem (15), o 19° BPM, através da Ronda Maria da Penha, realizou mais uma edição do “Cantinho Literário Itinerante”. Os policiais promoveram, na sede do Instituto Faça-se, situado no bairro Curral Novo, um momento lúdico com contação de histórias, personagens infantis, brincadeiras e guloseimas.

O Cantinho Literário é uma provocação social construtiva sobre valores como troca, doação, integração entre pessoas e cuidado. Os objetivos são incentivar a leitura de forma gratuita e espontânea, principalmente para crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação destinada ao grupo de crianças que participam do reforço escolar gratuito, naquela organização comunitária, contou com a presença dos animadores infantis Jojô e Juju, que buscaram despertar nas crianças, a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem, despertando o lado lúdico, característica muito importante para o desenvolvimento infantil.

