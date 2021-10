Ronda Maria da Penha realiza Campanha Criança Feliz 2021 e é sucesso

Na tarde de ontem sexta-feira (08/10), a Ronda Maria da Penha/19⁰ BPM realizou, na sede, uma linda festa de comemoração ao Dia das Crianças, como parte da Campanha Criança Feliz 2021 que já arrecadou quase 400 brinquedos.

0 evento contemplou cerca de 200 crianças, de famílias em situação de vulnerabilidade social, das comunidades do Km 03 e Km 04, do abrigo infantil Malvina Costa, e filhas de assistidas da Operação.

Além de receberem brinquedos, as crianças foram presenteadas, também, com uma tarde de muita diversão, com direito a brincadeiras, parquinho infantil, cantinho literário, lanche, doces e guloseimas, com a participação especial dos nossos animados amigos Lea, Lipe e Lola, além dos super-heróis Homem de Ferro e Homem Aranha.

Com esta ação, mais do que proporcionar a crianças de comunidades carentes que comemorem o seu dia mais felizes, celebramos os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida.

E assim, através do exemplo, contribuímos para a formação de cidadãos conscientes e solidários, colaborando para uma visão de mundo, mais sensível e humanizada.

