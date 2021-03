Ronda Maria da Penha realiza mais uma Ação educativa – Bate papo na feira

As feiras livres da cidade de Jequié, neste mês de março, estão recebendo ações de caráter educativo e preventivo, voltadas para o fim da violência contra a mulher. A iniciativa faz parte do projeto “Bate-papo na Feira”, que integra a programação alusiva ao Mês da Mulher.

Neste domingo(14/03), a ação ocorreu na feirinha do Joaquim Romão, das 8 às 12h, e contou com uma novidade, a exposição de um varal de camisas com frases comuns entre vítimas, como: “Foi só uma vez”, “Eu irritei ele”, “Ele vai parar”, “Foi a última vez”, manchadas com a cor vermelha, simbolizando o sangue deixado por essas mulheres. A ideia foi causar um grande impacto visual, levando as pessoas à reflexão, tendo como objetivo a conscientização para a importância da denúncia.

Uma equipe de Policiais Militares da Ronda Maria da Penha/19°BPM, distribuíram panfletos informativos quanto ao ciclo e as formas de violência contra as mulheres, além de como as vítimas devem procurar ajuda.

Imprescindível continuarmos alertando para o crescimento dos índices de agressão doméstica, e reforçando as mensagens de conscientização e combate a todos os tipos de violência.

A violência fere toda uma Sociedade.

Ouça, acolha, apoie a mulher vítima de violência doméstica.

