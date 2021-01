Ronda para homens é lançada em Jequié pela ORMP do 19º BPM

Foi iniciado ontem quinta-feira (28), pela ORMP/19°BPM, o Projeto RONDA PARA HOMENS, tendo como objetivo sensibilizar e capacitar homens, promovendo mudanças culturais e reduzindo a reincidência entre os autores de violência.

A proposta do projeto é um “papo de homem para homem” no qual são discutidos os diferentes tipos de violência contra a mulher, a partir de exemplos do dia a dia, promovendo a interação entre policiais e comunidade, potencializando a possibilidade de mudança cultural no combate ao machismo e a masculinidade tóxica, grandes responsáveis pela formação de homens agressores.

O primeiro evento contemplou um grupo de 13 (treze) internos do SER LIVRE – Serviço de libertação e recuperação de viciados em drogas. Em uma roda de conversa, buscou-se conscientizá-los, orientá-los, educá-los e sensibilizá-los para uma mudança significativa em relação a violência, fazendo com que eles se tornem, inclusive, multiplicadores, junto à familiares e amigos.

