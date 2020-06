Rotary Club Jequié-Norte celebra seus 30 anos de fundação com entrega de novas ‘Geladeiras Literárias’

O Rotary Club de Jequié-Norte celebra nesta data (06 de junho de 2020) seus 30 anos de fundação. Para marcar essas três décadas de participação efetiva no dia a dia da cidade, a instituição promove uma série de atividades. Duas novas ‘Geladeiras Literárias’ foram instaladas – uma no Colégio Estadual Navarro de Britto, localizado no KM 3, e outra no Supermercado Jambo, no bairro Jequiezinho. Esta iniciativa tem por finalidade estimular a leitura. Da agenda consta também a criação de um novo Núcleo do Judô Ação, projeto de grande alcance social desenvolvido pela Associação Judô Ação e que tem no Rotary um de seus principais parceiros.

Em tempos de pandemia de Covid-19, várias ações de cunho assistencial vêm sendo desenvolvidas com a participação da Casa da Amizade e de outros colaboradores em favor de famílias de baixo poder aquisitivo com a distribuição de cestas básicas, de pães e sopão, além de continuar firme apostando na força da comunicação, realizando panfletagens com orientações sobre o novo coronavírus. A inauguração da Secretaria do Norte, que faz parte das medidas de organização interna, uma das bandeiras da atual gestão do presidente Edson Cardoso, também ocorre para marcar esta data.

Três de décadas de compromisso

Desde sua primeira reunião em 06 de junho de 1990, o Rotary Club de Jequié-Norte tem atuado na construção de estradas que nos levem a um futuro melhor. A pavimentação de caminhos é um compromisso que cada um rotariano assume com o mundo, com as gerações futuras, com as pessoas carentes e com as suas próprias consciências.

O RC de Jequié-Norte tem sua trajetória, toda ela, marcada pelo mais alto nível de solidariedade humana que possa existir. É indiscutível o seu compromisso com questões relacionadas a educação, ao meio ambiente, aos valores humanos mais preciosos.

Ao longo dessas três décadas, os rotarianos do Jequié-Norte demonstraram enorme capacidade de estender a mão, de auxiliar o próximo, de unir forças. Não por acaso, a história gloriosa do Rotary Club de Jequié-Norte é bastante conhecida e exaltada pela participação nas campanhas pioneiras como a da vacinação contra a poliomielite e combate às drogas, assim como em outras dezenas de ações importantes como o incentivo a iniciativas culturais de parceiros como a Associação Cultural Arte Viva e da Orquestra Clássica Popular de Jequié, apenas para citar dois exemplos recentes.

O Jequié-Norte foi criado pelo Rotary Club de Jequié. Na época, o presidente era Edson Cardoso que, por feliz coincidência, preside o Norte no ano de seu trigésimo ano de fundação.

