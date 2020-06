Rotary Club Jequié norte e Judô Ação inaugura núcleo no Loteamento Sol Nascente

Será inaugurada amanhã (13), o núcleo do Judô Ação no Loteamento Sol Nascente Joaquim Romão. O evento acontece as 15 horas na associação de moradores do bairro, que contará com a entrega de máscaras.

A iniciativa é da associação Judô ação e do Rotary Club Jequié Norte e associação de moradores do Loteamento Sol Nascente, que tem como presidente “Gó”, que é morador do bairro e vem lutando por melhorias.

O projeto é voltado para crianças a partir de 05 anos até os 14 anos de idade e não tem custo nem um para o morador. Os interessados em participar do projeto, deve procurar a associação de moradores do Loteamento Sol Nascente.

