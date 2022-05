Rotatória será construída na Avenida Cesar Borges em Jequié; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente, esteve na manhã de ontem (10), na Avenida Cesar Borges, onde foi apurado que no local será construída uma rotatória. A superintendente da SUMTRAM, Carla Geambastiane, esteve juntamente com responsáveis por uma construtora, fizeram o levantamento técnico da localidade e segundo informações a obra já começa ainda esta semana. O intuito da construção é evitar acidentes, onde diariamente passa centenas de veículos. Os investimento na área do trânsito tem sido frequente na Avenida Cesar Borges. Instalação de radares, ciclofaixa, pintura de faixa de pedestres e sinalização.

