Ruas da cidade de Jaguaquara ficaram alagadas após chuvas no feriado de finados

O Município de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, registrou uma forte chuva, na tarde de ontem quarta-feira (02), feriado do Dia de Finados.

No Centro da cidade, ruas ficaram alagadas, sobretudo a Ministro Ilmar Galvão, via de acesso à Câmara de Vereadores, Fórum e Delegacia de Polícia. A tempestade permaneceu a noite, mesmo com pouca intensidade e a previsão é de mais chuva nesta quinta-feira. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

