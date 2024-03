Ruas do Bairro Cidade Nova e Loteamento Sol Nascente, recebem pavimentação em Jequié

Os investimentos públicos na melhoria da malha viária seguem acelerados e a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, mantém firme o programa de urbanização que tem transformado positivamente a qualidade de vida da população, tanto na sede quanto na Zona Rural quanto na Zona Rural do município. Nesta terça-feira, 14, as equipes de serviço iniciaram a pavimentação da Travessa Primeira Alto do Cruzeiro e adjacências, no bairro Cidade Nova, e na Rua Gilberto de Araújo e novas vias públicas do Loteamento Sol Nascente, no Joaquim Romão.

Como parte dessas intervenções, na Travessa Primeira Alto do Cruzeiro e as ruas do entorno estão sendo executadas a terraplanagem, com a compactação e nivelamento do solo e, em seguida a imprimação. O processo será concluído com a aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e a instalação dos meios-fios, que dão mais segurança aos usuários. Já no Loteamento Sol Nascente, o trabalho de pavimentação vem sendo executado com concreto usinado, alternativa adequada a pequenas extensões de vias e tem por objetivo melhorar a acessibilidade e mobilidade urbana na localidade. Informações e Foto: SECOM/PMJ

