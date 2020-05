Ruas interditadas no centro de Jequié causa transtorno e muito congestionamento

Algumas ruas do centro de Jequié interditadas, causa lentidão na manhã desta Sexta- Feira. Posted by Jequié Urgente on Friday, May 29, 2020

Na manhã desta sexta-feira nossa reportagem foi até o centro da cidade de Jequié, onde constatamos muita lentidão e muita bagunça no trânsito Jequieense. Algumas ruas do centro da cidade foram interditadas, para forçar os motorista a estacionar seus veículos longe do centro, e com isso evitar aglomeração de pessoas. Com tudo, o que observamos foi motoristas tendo que entrar pela contra-mão, filas enormes de veículos e muita desinformação no centro. Boa parte da avenida Franz Gedeon foi interditada, e com isso o entorno do centro de abastecimento Vicente Grillo virou um verdadeiro caos. Motoristas entrando na contra-mão na rua Costa Brito, caminhões entrando também na contra-mão sentido Praça da Bandeira e pessoas sem entender o que estava acontecendo. Já na Avenida Rio Branco, alguns pontos também estavam interditados. Inclusive os poucos funcionários de empresas que estão funcionando na avenida, ficaram impedidos de seguir para seu trabalho com o veículo e estavam sendo orientados a irem a pé. Já alguns motoristas que tinham que levar esposas grávidas e recém – nascidos a algumas clínicas na avenida Rio Branco, também foram impedidos de seguir com seus veículos.

O que também chamou bastante atenção, é a forma que as vias são interditas. Na rua Dois de Julho apenas uma fita sinalizava a interdição da via, e em alguns locais manilhas de ‘esgoto’, faziam a interdição das ruas. Sem sinalização alguma, e que inclusive já causou até acidentes em alguns pontos. Fotos: Jequié Urgente

