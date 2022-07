Ruas vencedoras como a mais Bela Decoração do São João de Jequié, receberão prêmio nesta sexta-feira

A Prefeitura e a ACIJ irão premiar nesta sexta (08), as ruas mais decoradas do São João de Jequié 2022. A premiação faz parte do “Prêmio Viva São João, a Mais Bela Decoração” que irá premiar as vias públicas mais decoradas do município de Jequié, nestas festas juninas. Os representantes das três vias públicas escolhidas como as mais enfeitadas, receberão os prêmios.